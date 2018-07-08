В США разбился медицинский вертолет

По данным телеканала, авария произошла около одного из главных шоссе города.

Как отмечается, перед падением вертолет занимался доставкой пациента в критическом состоянии в больнице. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения “Буревестник” ВВС США (United States Air Force Thunderbirds).