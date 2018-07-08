В США разбился медицинский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Четыре человека пострадали в результате аварии медицинского вертолета в Чикаго. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на городской пожарный департамент, информирует УНН.
По данным телеканала, авария произошла около одного из главных шоссе города.
Как отмечается, перед падением вертолет занимался доставкой пациента в критическом состоянии в больнице. Пострадавшие госпитализированы.
Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения “Буревестник” ВВС США (United States Air Force Thunderbirds).