У США розбився медичний вертоліт

За даними телеканалу, аварія сталася близько одного з головних шосе міста.

Як зазначається, перед падінням вертоліт займався доставкою пацієнта в критичному стані в лікарні. Постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, 4 квітня в результаті катастрофи військового літака F-16, яка сталась поблизу бази ВПС Нелліс за межами Лас-Вегаса, загинув льотчик елітного підрозділу “Буревісники” ВПС США (United States Air Force Thunderbirds).