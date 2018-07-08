У США розбився медичний вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Чотири людини постраждали в результаті аварії медичного вертольота в Чикаго. Про це повідомляє Fox News з посиланням на міський пожежний департамент, інформує УНН.
За даними телеканалу, аварія сталася близько одного з головних шосе міста.
Як зазначається, перед падінням вертоліт займався доставкою пацієнта в критичному стані в лікарні. Постраждалі госпіталізовані.
Нагадаємо, 4 квітня в результаті катастрофи військового літака F-16, яка сталась поблизу бази ВПС Нелліс за межами Лас-Вегаса, загинув льотчик елітного підрозділу “Буревісники” ВПС США (United States Air Force Thunderbirds).