В США разбился самолет, который преследовали реактивные истребители

Детали

По данным Федерального авиационного управления, самолет Cessna, который может перевозить от 7 до 12 пассажиров, упал в гористой местности на юго-западе Вирджинии.

Вероятно, он мог действовать на автопилоте, так как не реагировал на попытки властей выйти на контакт.

Официальный представитель США заявил, что реактивные истребители не были причиной катастрофы Cessna.

Дополнение

Громкий грохот в районе Вашингтона (округ Колумбия) всколыхнул здания и был похож на звук взрыва. Также о подобном грохоте сообщали жители от Северной Вирджинии до Мэриленда.

Представители властей подтвердили, что грохот был звуковым ударом истребителей, которые преследовали самолет, вошедший на запретную территорию над столицей США.

Тем временем Управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполиса, расположенного в 50 км от Вашингтона, выступило с заявлением, что этот "бум" был результатом военных учений.

Цитата

"Громкий грохот, который был слышен в районе DMV, был вызван санкционированным полетом Министерства обороны США. Этот полет вызвал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", - говорится в заявлении агентства Twitter.