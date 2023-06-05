У США розбився літак, який переслідували реактивні винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Вірджинії, США, розбився легкомоторний літак Cessna Citation. На його перехоплення відправили два реактивні винищувачі, адже літак не відповідав диспетчерам. Мешканці Вашингтону повідомляли про нетипові звуки, пише SkyNews, передає УНН.
Деталі
За даними Федерального авіаційного управління, літак Cessna, який може перевозити від 7 до 12 пасажирів, упав у гористій місцевості на південному заході Вірджинії.
Імовірно, він міг діяти на автопілоті, адже не реагував на спроби влади вийти на контакт.
Офіційний представник США заявив, що реактивні винищувачі не були причиною катастрофи Cessna.
Доповнення
Гучний гуркіт у районі Вашингтона (округ Колумбія) сколихнув будівлі та був схожий на звук вибуху. Також про подібний гуркіт повідомляли жителі від Північної Вірджинії до Меріленду.
Представники влади підтвердили, що гуркіт був звуковим ударом винищувачів, які переслідували літак, що увійшов на заборонену територію над столицею США.
Тим часом Управління з надзвичайних ситуацій міста Аннаполіса, що розташоване за 50 км від Вашингтона, виступило із заявою, що цей "бум" був результатом військових навчань.
Цитата
"Гучний гуркіт, який було чути в районі DMV, був викликаний санкціонованим польотом Міністерства оборони США. Цей політ викликав звуковий удар. Це вся інформація, доступна на цей момент", - йдеться у заяві агентства Twitter.