В США пять человек пострадали от удара молнии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Молния ударила в дерево, растущее на поле для игры в гольф вблизи города Атланта (штат Джорджия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.
По данным агентства, речь идет о болельщиках. Организаторы турнира подчеркивают, что угрозы их жизни нет. Турнир приостановлен и продолжится в воскресенье.
Напомним, в Германии от удара молнии пострадало 15 футболистов.