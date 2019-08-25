В США пять человек пострадали от удара молнии

В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

По данным агентства, речь идет о болельщиках. Организаторы турнира подчеркивают, что угрозы их жизни нет. Турнир приостановлен и продолжится в воскресенье.

Напомним, в Германии от удара молнии пострадало 15 футболистов.