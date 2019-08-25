У США п'ятеро людей постраждали від удару блискавки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Блискавка вдарила в дерево, що росте на полі для гри в гольф поблизу міста Атланта (штат Джорджія). Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
В результаті інциденту постраждали щонайменше п'ять осіб.
За даними агентства, мова йде про вболівальників. Організатори турніру підкреслюють, що загрози їхньому життю немає. Турнір припинено і продовжиться в неділю.
Нагадаємо, у Німеччині від удару блискавки постраждало 15 футболістів.