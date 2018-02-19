В США умер известный фотограф и лауреат Пулитцеровской премии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В США умер фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Фотографу было 104 года.
Как отмечает издание, Десфор известный в том числе своими снимками, сделанными во время Корейской войны в 1950-х годах.
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Фотограф работал в Associated Press, куда сначала пришел в 1933 году как курьер. В 1978-м оставил агентство, дальше сотрудничал с US News & World Report. Был автором ряда известных снимков.