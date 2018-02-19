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У США помер відомий фотограф і лауреат Пулітцерівської премії

Київ • УНН

 • 9669 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У США помер фотограф, лауреат Пулітцерівської премії Макс Десфор, повідомляє УНН із посиланням на Fox News. 

Фотографу було 104 роки.

Як відзначає видання, Десфор відомий в тому числі за своїми знімками, зробленими під час Корейської війни в 1950-х роках.

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Фотограф працював в Associated Press, куди спочатку прийшов в 1933 році як кур'єр. У 1978-му залишив агентство, далі співпрацював з U.S. News & World Report. Був автором низки відомих знімків.

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