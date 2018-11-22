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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103437 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 108995 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145388 просмотра

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7 марта, 17:42 • 141248 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134811 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 168611 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

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В США умер самый старый ветеран, переживший атаку на Перл-Харбор

В США умер самый старый ветеран, переживший атаку на Перл-Харбор

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американец Рэй Чавес, который был старейшим из ветеранов, переживших японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, скончался в среду в возрасте 106 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

По его данным, мужчина скончался в штате Калифорния.

В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США “Кондор”.

7 декабря 1941 года японская палубная авиация авианесущего объединения вице-адмирала Нагумо Тюити и японские мини-субмарины, которые были доставлены к месту нападения подводными лодками Японского императорского флота, нанесла удар по базе ВМС США, расположенной в окрестностях Перл-Харбор на острове Оаху, Гавайские острова. В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2403 человека, 1178 были ранены. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив таким образом во Вторую мировую войну.

Как ранее информировал УНН, Кабинет министров Украины 14 ноября создал Государственную службу Украины по делам ветеранов вместо Государственной службы по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции.

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