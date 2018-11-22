У США помер найстаріший ветеран, що вижив в атаці на Перл-Гарбор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американець Рей Чавес, який був найстарішим із ветеранів, які пережили японську атаку на військово-морську базу США Перл-Гарбор, помер у середу у віці 106 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Fox News.
За його даними, чоловік помер в штаті Каліфорнія.
У 1941 році Чавес служив квартирмейстером на кораблі ВМС США “Кондор”.
7 грудня 1941 японська палубна авіація авіаносного об’єднання віце-адмірала Наґумо Тюїті та японські міні-субмарини, що були доставлені до місця нападу підводними човнами Японського імператорського флоту, завдала удару по базі ВМС США, розташованій в околицях Перл-Гарбора на острові Оаху, Гавайські острови. У результаті нападу були знищені або сильно пошкоджені 20 кораблів і 188 літаків, загинули 2403 людини, 1178 були поранені. Втрати Японії склали 29 літаків і п’ять малих підводних човнів. На наступний день, 8 грудня, США оголосили війну Японії, вступивши таким чином у Другу світову.
Як раніше інформував УНН, Кабінет міністрів України 14 листопада створив Державну службу України у справах ветеранів замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.