У США помер найстаріший ветеран, що вижив в атаці на Перл-Гарбор

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американець Рей Чавес, який був найстарішим із ветеранів, які пережили японську атаку на військово-морську базу США Перл-Гарбор, помер у середу у віці 106 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Fox News.