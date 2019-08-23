В США умер миллиардер Дэвид Кох
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Главный донор республиканской партии, миллиардер Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Основатель энергетической и химической компании Koch Industries фигурировал в рейтинге Forbes как 11-й из богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 42,4 млрд долларов. В прошлом году он отошел от управления компанией.
Уроженец Вичита, штат Канзас, в 1980 году баллотировался в президенты от Либеральной партии, призывая отменить несколько федеральных правительственных учреждений.
Напомним, что бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидает операция на сердце.