В США умер миллиардер Дэвид Кох

Основатель энергетической и химической компании Koch Industries фигурировал в рейтинге Forbes как 11-й из богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 42,4 млрд долларов. В прошлом году он отошел от управления компанией.

Уроженец Вичита, штат Канзас, в 1980 году баллотировался в президенты от Либеральной партии, призывая отменить несколько федеральных правительственных учреждений.

Напомним, что бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидает операция на сердце.