В США умер миллиардер Дэвид Кох

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 67098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 82775 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125303 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127585 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129819 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153106 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140876 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 134220 просмотра
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В США умер миллиардер Дэвид Кох

В США умер миллиардер Дэвид Кох

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Главный донор республиканской партии, миллиардер Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Основатель энергетической и химической компании Koch Industries фигурировал в рейтинге Forbes как 11-й из богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 42,4 млрд долларов. В прошлом году он отошел от управления компанией.

Уроженец Вичита, штат Канзас, в 1980 году баллотировался в президенты от Либеральной партии, призывая отменить несколько федеральных правительственных учреждений.

Напомним, что бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидает операция на сердце.

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