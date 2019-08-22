Колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса очікує операція на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Хуану Карлосу I, що відрікся в 2014 році від іспанського престолу на користь свого сина Філіпа VI, знадобиться операція на серці в суботу в Мадриді. Про це повідомила в четвер газета La Vanguardia, інформує УНН.
За її інформацією, хірургічне втручання було заплановано після останнього медичного огляду 81-річного екс-глави держави в червні.
Хуан Карлос I зійшов на престол в 1975 році практично відразу після смерті диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Саме з батьком Філіпа VI пов’язують перехід Іспанії до демократії. Хоча спочатку існували сумніви щодо того, як довго він зможе залишатися главою держави, його правління тривало майже 40 років. Відректися від престолу Хуан Карлос I вирішив для того, щоб фактично врятувати імідж монархії після низки скандалів навколо членів королівської сім’ї.
Незважаючи на те, що він втратив статус глави держави і верховного головнокомандувача, Хуан Карлос I вважається заслуженим королем Іспанії. В кінці травня поточного року він оголосив про своє бажання припинити займатися інституційною діяльністю. До цього він продовжував брати участь в різних урочистостях, культурних, економічних і спортивних подіях, в тому числі за кордоном.
Як повідомляв УНН, нещодавно у Гаазі на 72-му році життя померла принцеса Нідерландів Крістіна.