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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 522 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45988 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119599 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130274 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125447 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128231 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидает операция на сердце

Бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидает операция на сердце

Киев  •  УНН

 • 9296 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Хуану Карлосу I, отрекшемуся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, предстоит операция на сердце в субботу в Мадриде. Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia, информирует УНН.

По ее информации, хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства в июне.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя изначально существовали сомнения насчет того, как долго он сможет оставаться главой государства, его правление длилось почти 40 лет. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи.

Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, Хуан Карлос I считается заслуженным королем Испании. В конце мая текущего года он объявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью. До этого он продолжал принимать участие в различных торжествах, культурных, экономических и спортивных событиях, в том числе за рубежом.

Как сообщал УНН, недавно в Гааге на 72-м году жизни умерла принцесса Нидерландов Кристина.

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