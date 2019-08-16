Померла нідерландська принцеса Крістіна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Гаазі на 72-му році життя померла принцеса Нідерландів Крістіна. Про це повідомляє нідерландський королівський будинок, пише УНН.
Крістіна померла в своїх покоях в палаці Нордейнде у Гаазі. У 2017 році у неї діагностували рак кісток, проте прес-служба стверджувала, що її стан стабільний і не викликає побоювань.
Принцеса народилася 18 лютого 1947 року, вона була четвертою і наймолодшою донькою принцеси Юліани і принца Бернарда. При народженні принцеса була названа Марейке, проте пізніше взяла своє друге ім’я Крістіна. Вона доводилася сестрою колишній королеві Беатрікс і тіткою чинному королю Віллему-Олександру.
У дитинстві вона майже втратила зір. Ще в молодості принцеса відмовилася від активної участі в житті королівського дому і була одним з найменш відомих членів королівської сім’ї.
У повідомленні від королівського двору відзначається, що Крістіна була “прекрасною людиною з дуже добрим серцем”, що володіла музичним талантом.
Закрита церемонія прощання пройде в палаці Нордейнде.
Нагадуємо, верховний суд Нідерландів визнав часткову провину королівства за випадки геноциду у Боснії.