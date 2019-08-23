У США помер мільярдер Девід Кох
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Головний донор республіканської партії, мільярдер Девід Кох помер у віці 79 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Засновник енергетичної та хімічної компанії Koch Industries фігурував у рейтингу Forbes як 11-та найбагатша людина в світі. Його статки оцінювались у 42,4 млрд доларів. Минулого року він відійшов від управління компаніє.
Уродженець Вічіти, штат Канзас, у 1980 році балотувався в президенти від Ліберальної партії, закликаючи скасувати кілька федеральних урядових установ.
Нагадаємо, що колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса очікує операція на серці.