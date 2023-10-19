В США полиция задержала более 300 протестующих, которые проникли в Капитолий и требовали остановить войну Израиля и ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Примерно 300 человек были арестованы полицией Капитолия во время масштабной демонстрации против войны Израиля и ХАМАС, сообщил представитель полиции Капитолия, пишет ABC News, передает УНН.
Детали
По словам спикера, большинство из них были арестованы за демонстрацию в Капитолии.
В среду перед арестами сотни людей собрались в комплексе Капитолия США и возле него, призывая прекратить конфликт между Израилем и ХАМАСом — палестинской боевой группировкой, которая совершила теракт в Израиле в начале этого месяца.
Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Cannon House через различные точки входа и собрались в ротонде, сказал представитель полиции.
Масштабная демонстрация произошла после подобного события в Белом доме в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.
По словам представителя полиции, протестующие, как и остальные люди, могут легально проникнуть в Капитолийский комплекс и рисковать проблемами только тогда, когда они вызовут беспорядки.
Добавим
В среду вечером сотни протестующих проникли в Капитолий и требуют прекращения огня между Израилем и ХАМАС, полиция задерживает митингующих