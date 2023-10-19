В США полиция задержала более 300 протестующих, которые проникли в Капитолий и требовали остановить войну Израиля и ХАМАС

Детали

По словам спикера, большинство из них были арестованы за демонстрацию в Капитолии.

В среду перед арестами сотни людей собрались в комплексе Капитолия США и возле него, призывая прекратить конфликт между Израилем и ХАМАСом — палестинской боевой группировкой, которая совершила теракт в Израиле в начале этого месяца.

Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Cannon House через различные точки входа и собрались в ротонде, сказал представитель полиции.

Масштабная демонстрация произошла после подобного события в Белом доме в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.

По словам представителя полиции, протестующие, как и остальные люди, могут легально проникнуть в Капитолийский комплекс и рисковать проблемами только тогда, когда они вызовут беспорядки.

Добавим

В среду вечером сотни протестующих проникли в Капитолий и требуют прекращения огня между Израилем и ХАМАС, полиция задерживает митингующих