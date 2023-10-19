У США поліція затримала понад 300 протестувальників, які проникли до Капітолію і вимагали зупинити війну Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Приблизно 300 людей були заарештовані поліцією Капітолію під час масштабної демонстрації проти війни Ізраїлю та ХАМАС, повідомив речник поліції Капітолію, пише ABC News, передає УНН.
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За словами речника, більшість з них були заарештовані за демонстрацію в Капітолії.
У середу перед арештами сотні людей зібралися в комплексі Капітолію США та біля нього, закликаючи припинити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом — палестинським бойовим угрупованням, яке здійснило теракт в Ізраїлі на початку цього місяця.
Деякі з демонстрантів, організовані лівою єврейською групою, потім увійшли в офісну будівлю Cannon House через різні точки входу та зібралися в ротонді, сказав речник поліції.
Масштабна демонстрація сталася після подібної події в Білому домі на початку цього тижня, яка також призвела до десятків арештів.
За словами речника поліції, протестувальники, як і решта людей, можуть легально проникнути до Капітолійського комплексу та ризикувати проблемами лише тоді, коли вони спричинять заворушення.
Додамо
У середу ввечері сотні протестувальників проникли до Капітолію та вимагають припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, поліція затримує мітингарів