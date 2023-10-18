Сотні протестувальників проникли до Капітолію та вимагають припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, поліція затримує мітингарів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сотні протестувальників проникли до Капітолію США у Вашингтоні та вимагають негайного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, тисячі інших вийшли на вулиці. Поліція почала затримувати мітингувальників. Про це пише The Independent, передає УНН.
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На кадрах видно, як велика група людей увірвалася до Капітолію із гаслами "Євреї говорять про припинення вогню зараз". Більше протестувальників зібралося біля самої будівлі.
Попри те, що демонстрація виглядала як мирний протест, поліція Капітолію почала арештовувати деяких учасників демонстрації.На кадрах також видно, що поліція починає заарештовувати протестувальників по одному, декого з них змушують лягти на землю.
Згодом поліція ввела "тимчасове перекриття доріг" з міркувань безпеки.
Демонстрацію організувала агітаційна група "Єврейський голос за мир". Там заявили, що вимагають "припинення геноциду палестинського народу, якому допомагає та підбурює уряд США".
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