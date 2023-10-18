Сотни протестующих проникли в Капитолий и требуют прекращения огня между Израилем и ХАМАС, полиция задерживает митингующих

Детали

На кадрах видно, как большая группа людей ворвалась в Капитолий с лозунгами "Евреи говорят о прекращении огня сейчас". Больше протестующих собралось возле самого здания.

Несмотря на то, что демонстрация выглядела как мирный протест, полиция Капитолия начала арестовывать некоторых участников демонстрации. На кадрах также видно, что полиция начинает арестовывать протестующих по одному, некоторых из них заставляют лечь на землю.

Впоследствии полиция ввела "временное перекрытие дорог" из соображений безопасности.

Демонстрацию организовала агитационная группа "Еврейский голос за мир". Там заявили, что требуют "прекращения геноцида палестинского народа, которому помогает и подстрекает правительство США".

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