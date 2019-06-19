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В США полиция оцепила территорию вокруг Белого дома из-за брошенного рюкзака

Киев • УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Неизвестный мужчина бросил рюкзак у Белого дома в Вашингтоне. Территория вокруг резиденции президента окружена, сообщила Секретная служба США в Twitter, передает УНН.

В США полиция оцепила территорию вокруг Белого дома из-за брошенного рюкзака

“Около 14:45 по местному времени (22:45 Киев) неизвестный бросил рюкзак и попытался запрыгнуть на парковку для велосипедов, — сообщили правоохранители. — Мужчину немедленно задержали”.

“Пенсильвания-авеню закрыта для пешеходов, а также парк Лафайет-сквер”, — отметила пресс-служба.

Мотивы и личность задержанного пока не раскрываются.

Напомним, в середине мая, в Вашингтоне неизвестный мужчина поджег себя перед зданием Белого дома.

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