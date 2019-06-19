У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Невідомий чоловік кинув рюкзак біля Білого дому у Вашингтоні. Територія навколо резиденції президента оточена, повідомила Секретна служба США в Twitter, передає УНН.
“Близько 14:45 за місцевим часом (22:45 Київ) невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів, — повідомили правоохоронці. — Чоловіка негайно затримали”.
“Пенсільванія-авеню закрита для пішоходів, а також парк Лафайет-сквер”, — зазначила прес-служба.
Мотиви і особистість затриманого поки не розкриваються.
Нагадаємо, у середині травня, у Вашингтоні невідомий чоловік підпалив себе перед будівлею Білого дому.