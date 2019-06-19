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У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Невідомий чоловік кинув рюкзак біля Білого дому у Вашингтоні. Територія навколо резиденції президента оточена, повідомила Секретна служба США в Twitter, передає УНН.

У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак

“Близько 14:45 за місцевим часом (22:45 Київ) невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів, — повідомили правоохоронці. — Чоловіка негайно затримали”.

“Пенсільванія-авеню закрита для пішоходів, а також парк Лафайет-сквер”, — зазначила прес-служба.

Мотиви і особистість затриманого поки не розкриваються.

Нагадаємо, у середині травня, у Вашингтоні невідомий чоловік підпалив себе перед будівлею Білого дому.

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