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В США полицейские 60 раз выстрелили в афроамериканца: в штате забастовки

В США полицейские 60 раз выстрелили в афроамериканца: в штате забастовки

Киев • УНН

 • 204673 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Очередная смерть афроамериканца во время полицейской операции вызвала массовые протесты в городе Акрон штата Огайо в США. В этот раз жертвой полиции стал 25-летний парень Джейланд Уокер. Об этом информирует УНН.

Подробности

Как сообщил департамент местной полиции, Уокер был застрелен 27 июня, когда пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения. Во время погони нарушитель стрелял в полицейских, говорится в сообщении.

Цитата

"Действия подозреваемого заставили сотрудников полиции почувствовать, что он представляет для них смертельную угрозу, это побудило их открыть огонь", - объяснили правоохранители.

Преследуемый был убит на месте. Полиция сообщила, что в его машине обнаружено оружие. По данным местных СМИ, восемь сотрудников полиции выстрелили в Уокера более 60 раз.

Полицейских, причастных к смерти парня, отстранили от службы на время расследования.

Напомним

В Ирпене, что под Киевом, задержали дебоширов, которые натравили бойцовского пса на полицейских.

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