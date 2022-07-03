В США полицейские 60 раз выстрелили в афроамериканца: в штате забастовки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Очередная смерть афроамериканца во время полицейской операции вызвала массовые протесты в городе Акрон штата Огайо в США. В этот раз жертвой полиции стал 25-летний парень Джейланд Уокер. Об этом информирует УНН.
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Как сообщил департамент местной полиции, Уокер был застрелен 27 июня, когда пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения. Во время погони нарушитель стрелял в полицейских, говорится в сообщении.
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"Действия подозреваемого заставили сотрудников полиции почувствовать, что он представляет для них смертельную угрозу, это побудило их открыть огонь", - объяснили правоохранители.
Преследуемый был убит на месте. Полиция сообщила, что в его машине обнаружено оружие. По данным местных СМИ, восемь сотрудников полиции выстрелили в Уокера более 60 раз.
Полицейских, причастных к смерти парня, отстранили от службы на время расследования.
Напомним
В Ирпене, что под Киевом, задержали дебоширов, которые натравили бойцовского пса на полицейских.