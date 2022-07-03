У США поліцейські 60 разів вистрілили в афроамериканця: в штаті страйки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Чергова смерть афроамериканця під час поліцейської операції викликала масові протести в місті Акрон штату Огайо у США. На цей раз жертвою поліції став 25-річний хлопець Джейланд Уокер. Про це інформує УНН.
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Як повідомив департамент місцевої поліції, Уокер був застрелений 27 червня, коли намагався втекти від поліції після порушення правил дорожнього руху. Під час погоні порушник стріляв у поліцейських, йдеться у повідомленні.
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"Дії підозрюваного змусили співробітників поліції відчути, що він становить для них смертельну загрозу, це спонукало їх відкрити вогонь", - пояснили правоохоронці.
Переслідуваний був убитий дома. Поліція повідомила, що в його машині було виявлено зброю.
За даними місцевих ЗМІ, вісім співробітників поліції вистрілили в Уокера понад 60 разів.
Поліцейських, які причетні до смерті хлопця, відсторонили від служби на час розслідування.
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