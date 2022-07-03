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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У США поліцейські 60 разів вистрілили в афроамериканця: в штаті страйки

У США поліцейські 60 разів вистрілили в афроамериканця: в штаті страйки

Київ • УНН

 • 204677 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Чергова смерть афроамериканця під час поліцейської операції викликала масові протести в місті Акрон штату Огайо у США. На цей раз жертвою поліції став 25-річний хлопець Джейланд Уокер. Про це інформує УНН.

Деталі

Як повідомив департамент місцевої поліції, Уокер був застрелений 27 червня, коли намагався втекти від поліції після порушення правил дорожнього руху. Під час погоні порушник стріляв у поліцейських, йдеться у повідомленні.

Цитата

"Дії підозрюваного змусили співробітників поліції відчути, що він становить для них смертельну загрозу, це спонукало їх відкрити вогонь", - пояснили правоохоронці.

Переслідуваний був убитий дома. Поліція повідомила, що в його машині було виявлено зброю.

За даними місцевих ЗМІ, вісім співробітників поліції вистрілили в Уокера понад 60 разів.

Поліцейських, які причетні до смерті хлопця, відсторонили від служби на час розслідування.

Нагадаємо

В Ірпені, що під Києвом, затримали дебоширів, які натравили бійцівського пса на поліцейських.

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