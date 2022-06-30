Під Києвом дебошири натравили на поліцейських бійцівського пса

Деталі

Ввечері, 29 червня, до райуправління поліції, як вказано, надійшов виклик від громадян про те, що бійцівський пес знаходиться без намордника, а його господарі розпивають спиртне в громадських місцях, лаються та провокують конфлікти з місцевими.

"Старший лейтенант та старший сержант групи реагування патрульної поліції прибули на виклик та намагались відновити правопорядок. У відповідь лиходії кинулись до поліцейських в бійку, а потім спустили на правоохоронців собаку. У результаті нападу поліцейські отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Наразі правопорушників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом насильства щодо правоохоронців розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 345 КК України). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

На відео присутня нецензурна лексика.

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