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Під Києвом дебошири натравили на поліцейських бійцівського пса

Під Києвом дебошири натравили на поліцейських бійцівського пса

Київ • УНН

 • 324081 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В Ірпені, що під Києвом, затримали дебоширів, які натравили бійцівського пса на поліцейських, повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

Ввечері, 29 червня, до райуправління поліції, як вказано, надійшов виклик від громадян про те, що бійцівський пес знаходиться без намордника, а його господарі розпивають спиртне в громадських місцях, лаються та провокують конфлікти з місцевими.

"Старший лейтенант та старший сержант групи реагування патрульної поліції прибули на виклик та намагались відновити правопорядок. У відповідь лиходії кинулись до поліцейських в бійку, а потім спустили на правоохоронців собаку. У результаті нападу поліцейські отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Наразі правопорушників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом насильства щодо правоохоронців розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 345 КК України). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

На відео присутня нецензурна лексика.

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