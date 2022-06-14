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Під Львовом чоловік жорстоко побив сусіда через гучну музику

Під Львовом чоловік жорстоко побив сусіда через гучну музику

Київ • УНН

 • 257434 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На Львівщині чоловік жорстоко побив сусіда через гучну музику. За скоєне затриманому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі, повідомили у поліції області, пише УНН.

Цитата

"13 червня, о 22:10, у поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Куликів Львівського району місцевий житель жорстоко побив свого сусіда. (...) Правоохоронці встановили, що 48-річний місцевий житель побив свого сусіда віком 38 років через те, що той дуже голосно слухав музику", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Потерпілого з тяжкими травмами голови госпіталізували.

Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Доповнення

У Києві чоловік вбив родичів та підпалив квартиру. Як повідомили у поліції Києва, загинула жінка, малолітня дитина та ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження, розпочато два кримінальних провадження.

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