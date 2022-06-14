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Под Львовом мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки

Под Львовом мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки

Киев • УНН

 • 257432 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Во Львовской области мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки. За совершенное задержанному грозит наказание до восьми лет лишения свободы, сообщили в полиции области, пишет УНН.

Цитата

"13 июня, в 22:10, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в селе Куликов Львовского района местный житель жестоко избил своего соседа. (...) Правоохранители установили, что 48-летний местный житель избил своего соседа в возрасте 38 лет, потому что тот очень громко слушал музыку", - говорится в сообщении.

Детали

Потерпевшего с тяжелыми травмами головы госпитализировали.

Злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Жовковской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишения свободы на срок от пяти лет до восьми лет.

Дополнение

В Киеве мужчина убил родственников и поджег квартиру. Как сообщили в полиции Киева, погибла женщина, малолетний ребенок и еще два человека получили телесные повреждения, начаты два уголовных производства.

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