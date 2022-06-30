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Под Киевом дебоширы натравили на полицейских бойцовского пса

Под Киевом дебоширы натравили на полицейских бойцовского пса

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В Ирпене, что под Киевом, задержали дебоширов, которые натравили бойцовского пса на полицейских, сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

Вечером, 29 июня, в райуправление полиции, как указано, поступил вызов от граждан о том, что бойцовский пес находится без намордника, а его хозяева распивают спиртное в общественных местах, ругаются и провоцируют конфликты с местными.

"Старший лейтенант и старший сержант группы реагирования патрульной полиции прибыли на вызов и пытались восстановить правопорядок. В ответ злодеи бросились в драку с полицейскими, а затем спустили на правоохранителей собаку. В результате нападения полицейские получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

В настоящее время правонарушителей задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту насилия в отношении правоохранителей начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Дополнение

Под Львовом мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки.

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