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В США начинают пересматривать отношение к легализации марихуаны

Киев • УНН

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По данным нового исследования, потребление марихуаны молодежью школьного возраста в США и Канаде удвоилось за период между 2013 и 2020 годами, при этом количество сообщений о потреблении марихуаны за последние 30 дней за тот же период времени выросло в семь раз.

В США начинают пересматривать отношение к легализации марихуаны

В исследовании, опубликованном в понедельник в JAMA Pediatrics, проанализировано 17 исследований, проведенных по всей Канаде и США, в которых приняли участие около 200 000 подростков. Исследование показало, что подростки в старших классах с большей вероятностью употребляли марихуану по сравнению с младшими подростками. К примеру, в 2018 году каждый третий ученик 12 класса сообщил о том, что он употребляет марихуану.

В одном из исследований подростки также сообщили, что предпочитают вейпинг экстрактов каннабиса, чтобы получить желаемый эффект от тетрагидроканнабинола. Тетрагидроканнабинол является основным психоактивным соединением в каннабисе, которое вызывает у потребителей "кайф".

По данным Национального института борьбы со злоупотреблением наркотиками, сегодня "кайф" гораздо сильнее, чем в прошлом году, и тем более чем 10 лет назад. Современные сверхмощные разновидности этого растения могут содержать более 15% тетрагидроканнабинола по сравнению с 4% или около того, доступными в 1990-х годах.

Выбор масел, экстрактов и смол для вейпинга вместо высушенного растения, так называемый "даббинг", является тревожной и потенциально опасной тенденцией, поскольку экстракты для вейпинга содержат "в 3-5 раз больше тетрагидроканнабинола, чем само растение", - отмечает Национальный институт борьбы с злоупотреблением наркотиками.

"Использование продуктов каннабиса с высоким содержанием тетрагидроканнабинола, которые легко использовать с помощью вейпинга, создает несколько потенциальных проблем", - сказала автор исследования Кармен Лим, кандидат наук сфере здоровья и поведения из Университета Квинсленда в Австралии в своем письме, отправленном по электронной почте.

Это не только связано с ухудшением когнитивного развития подростков, но и может увеличить риск зависимости, употребления других психоактивных веществ и многих других проблем со здоровьем, социальных проблем и трудностей, связанных с поведением в старшем возрасте", - пишет Лим.

Воздействие на мозг подростка

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, употребление марихуаны подростками – в любой форме – вызывает беспокойство, поскольку марихуана по-разному влияет на мозг подростка.

"Мозг подростка активно развивается и часто не будет полностью развит до 25 лет", - заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, добавив, что употребление в течение этого времени "может иметь необратимые последствия", такие как плохая координация и нарушение способностей к обучению, памяти, навыков решения проблем и умения концентрировать внимание

Употребление марихуаны подростками оказывает влияние на успешность обучения в школе и повышает вероятность отставания, отмечают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупреждает, что употребление подростками марихуаны "связано с рядом проблем психического здоровья у подростков, таких как депрессия или тревога, даже психоз".

Согласно исследованию, опубликованному в январе, интенсивное употребление марихуаны подростками и молодыми людьми с расстройствами настроения, такими как депрессия и биполярное расстройство, связано с повышенным риском умышленного нанесения телесного повреждения, попыток самоубийства и смерти.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно каждый шестой подросток, регулярно употребляющий марихуану, становится зависимым. Человек считается зависимым от марихуаны, когда он испытывает тягу к еде или отсутствие аппетита, раздражительность, беспокойство, смену настроения и трудности со сном после отказа от курения. Проблема, которая называется расстройством употребления каннабиса, растет, особенно среди тех, кто начал употреблять в подростковом возрасте.

"Люди, которые начинают употреблять марихуану в возрасте до 18 лет, имеют в четыре-семь раз большую вероятность развития расстройства, связанного с употреблением марихуаны, чем взрослые", - заявили в Национальном институте борьбы со злоупотреблением наркотиками.

Вейпинг марихуаны может быть хуже, чем вейпинг никотина

Исследование, опубликованное в марте, показало, что подростки примерно вдвое чаще сообщали о "хрипах или свистах" в груди после вейпинга марихуаны, чем когда они курили сигареты или электронные сигареты.

“Несомненно, сигареты и электронные сигареты вредны для здоровья и вредны для легких. Однако вейпинг марихуаны кажется еще хуже”, — сказал в предыдущем интервью CNN автор исследования Кэрол Бойд, почетный профессор и вице-директор Центра изучения наркотиков, алкоголя, курения и здоровья в Мичиганском университете в Анн-Арборе.

"Поскольку многие подростки употребляют никотин, а также коноплю, я рекомендую родителям относиться к любому вейпингу как к потенциальной угрозе (так же, как употребление алкоголя или наркотиков)", - сказал Бойд.

Вейпинг марихуаны ассоциируется с опасным, недавно выявленным заболеванием легких под названием EVALI, связанным с курением электронной сигареты или вейпингом, которое представляет собой травмирование легких, связанных с использованием этих продуктов. В большинстве случаев молодые люди употребляли продукты для вейпинга, содержащие тетрагидроканнабинол, главное психоактивное соединение в марихуане.

"По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 84% случаев EVALI были связаны с продуктами, содержащими каннабис", - сказал Бойд CNN.

По состоянию на февраль 2020 года подтверждено 68 случаев смерти от EVALI в 29 штатах и округе Колумбия. Центр контроля и профилактики заболеваний США считает, что EVALI может быть связан с ацетатом витамина Е, липким масляным веществом, которое часто добавляют в продукты для вейпинга, чтобы сгущать или разбавлять масло в картриджах.

Что могут сделать родители?

По данным Американской академии детской и подростковой психиатрии, родители должны следить за поведением, указывающим на то, что их ребенок употребляет марихуану.

Красные глаза и "переедание" являются очевидными признаками, но раздражительность, капризность, забывчивость и "глупое" поведение или не по своему характеру также типичны, сообщает Американская академия детской и подростковой психиатрии. Некоторые подростки могут начать использовать такие слова, как "раскурить шмаль", "420", "деббинг" (вдыхание паров концентрированной марихуаны) и "шатер" (масло марихуаны, экстрагированное бутаном).

Следите за атрибутами для вейпинга. Не все электронные сигареты поставляются в упаковке. Современные версии могут выглядеть как USB-устройство или небольшой многоразовый контейнер или футляр, и родителям их трудно заметить.

"Скрытый характер электронных сигарет позволяет подросткам скрывать и экспериментировать с такими наркотиками, как каннабис", - пишет Лим.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет, знайте, что многие подростки считают, что употребление травы безопаснее, чем употребление алкоголя или других наркотиков. Подготовьтесь к разговору, зная "мифы и факты" о каннабисе, - сообщили в Американской академии детской и подростковой психиатрии.

"Например, подростки могут сказать: "это не вредно потому, что это естественно", "не вызывает привыкание" или "это не влияет на мое мышление или оценки", - предупреждает Американская академия детской и подростковой психиатрии. Или они могут сказать, что это нормально, потому что люди используют это "в медицинских целях".

Факты о реальности употребления марихуаны и другие советы для родителей можно найти на веб-сайте Национального института борьбы со злоупотреблением наркотиками, Партнерства по искоренению зависимости и Healthy Children.org, веб-сайте Американской академии педиатрии.

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