У США починають переглядати ставлення до легалізації марихуани

У дослідженні, опублікованому в понеділок у JAMA Pediatrics, проаналізовано 17 досліджень, проведених по всій Канаді та США, у яких взяли участь майже 200 000 підлітків. Дослідження показало, що підлітки у старших класах з більшою ймовірністю вживали марихуану у порівнянні з молодшими підлітками. Наприклад, 2018 року кожен третій учень 12 класу повідомив про те, що він вживає марихуану.

В одному з досліджень підлітки також повідомили, що віддають перевагу вейпінгу екстрактів каннабісу, щоб отримати бажаний ефект від тетрагідроканнабінолу. Тетрагідроканнабінол, є основною психоактивною сполукою в канабісі, яка викликає у споживачів “кайф”.

За даними Національного інституту боротьби зі зловживанням наркотиками, сьогодні “кайф” набагато сильніший, ніж торік, і тим більше ніж десять років тому. Сучасні надпотужні різновиди цієї рослини можуть містити понад 15% тетрагідроканнабінолу порівняно з 4% або близько того, доступними у 1990-х роках.

Вибір олій, екстрактів та смол для вейпінгу замість висушеної рослини, так званий “даббінг”, є тривожною та потенційно небезпечною тенденцією, оскільки екстракти для вейпінгу містять “у 3-5 разів більше тетрагідроканнабінолу, ніж сама рослина”, — зазначає Національний інститут боротьби зі зловживанням наркотиками.

“Використання продуктів канабісу з високим вмістом тетрагідроканнабінолу, які легко використати за допомогою вейпінгу, створює кілька потенційних проблем”, — сказала автор дослідження Кармен Лім, кандидат наук сфері здоров’я та поведінки з Університета Квінсленду в Австралії в своєму листі, надісланому електронною поштою.

“Це не тільки пов’язано з погіршенням когнітивного розвитку підлітків, а й може збільшити ризик залежності, вживання інших психоактивних речовин та багатьох інших проблем зі здоров’ям, соціальних проблем та труднощів, пов’язаних з поведінкою у старшому віці”, — пише Лім.

Вплив на мозок підлітка

За даними Центру США з контролю та профілактики захворювань, вживання марихуани підлітками — у будь-якій формі — викликає занепокоєння, оскільки марихуана по-різному впливає на мозок підлітка.

“Мозок підлітка активно розвивається і часто не буде повністю розвинений до 25 років”, — заявили в Центрі з контролю та профілактики захворювань США, додавши, що вживання протягом цього часу “може мати незворотні наслідки”, такі як погана координація та порушення здібностей до навчання, пам’яті, навичок вирішення проблем та вміння концентрувати увагу.

Вживання марихуани підлітками впливає на успішність навчання в школі та підвищує ймовірність відставання, зазначають в Центрі з контролю та профілактики захворювань США. Крім того, в Центр з контролю та профілактики захворювань США попереджає, що вживання підлітками марихуани “пов’язане з низкою проблем психічного здоров’я у підлітків, таких як депресія або тривога, навіть психоз”.

Згідно з дослідженням, опублікованим у січні, інтенсивне вживання марихуани підлітками та молодими людьми з розладами настрою, такими як депресія та біполярний розлад, пов’язане з підвищеним ризиком навмисного завдання собі тілесного ушкодження, спроб самогубства та смерті.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, приблизно кожен шостий підліток, що регулярно вживає марихуану, стає залежним. Людина вважається залежною від марихуани, коли вона відчуває потяг до їжі або відсутність апетиту, дратівливість, занепокоєння, зміну настрою та труднощі зі сном після відмови від куріння. Проблема, яка називається розладом вживання канабісу, зростає, особливо серед тих, хто почав вживати в підлітковому віці.

“Люди, які починають вживати марихуану у віці до 18 років, мають у чотири-сім разів більшу ймовірність розвитку розладу, пов’язаного з вживанням марихуани, ніж дорослі”, — заявили в Національному інституті боротьби зі зловживанням наркотиками.

Вейпінг марихуани може бути гіршим, ніж вейпінг нікотину

Дослідження, опубліковане в березні, показало, що підлітки приблизно вдвічі частіше повідомляли про “хрипи або свист” у грудях після вейпінгу марихуани, ніж коли вони курили сигарети чи електронні сигарети.

“Без сумніву, сигарети та електронні сигарети шкідливі для здоров’я та шкідливі для легень. Однак вейпінг марихуани здається ще гіршим”, — сказав у попередньому інтерв’ю CNN автор дослідження Керол Бойд, почесний професор та віце директор Центру вивчення наркотиків, алкоголю, куріння та здоров’я в університеті Мічігану в Анн-Арборі.

“Оскільки багато підлітків вживають нікотин, а також коноплю, я рекомендую батькам ставитися до будь-якого вейпінгу як до потенційної загрози (так само, як вживання алкоголю чи наркотиків)”, — сказав Бойд.

Вейпінг марихуани асоціюється з небезпечним, нещодавно виявленим захворюванням легень під назвою EVALI, що пов’язане з курінням електронної сигарети або вейпінгом, яке являє собою травмування легень, пов’язаних з використанням цих продуктів. У більшості випадків молоді люди вживали продукти для вейпінгу, які містять тетрагідроканнабінол, головну психоактивну сполуку в марихуані.

“За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 84% випадків EVALI були пов’язані з продуктами, що містять канабіс”, — сказав Бойд CNN.

Станом на лютий 2020 року підтверджено 68 випадків смерті від EVALI у 29 штатах та окрузі Колумбія. Центр з контролю та профілактики захворювань США вважає, що EVALI може бути пов’язане з ацетатом вітаміну Е, липкою олійною речовиною, яку часто додають у продукти для вейпінгу, щоб згущувати або розбавляти олію в картриджах.

Що можуть зробити батьки?

За даними Американської академії дитячої та підліткової психіатрії, батьки повинні стежити за поведінкою, яка вказує на те, що їхня дитина вживає марихуану.

Червоні очі та “переїдання” є очевидними ознаками, але дратівливість, примхливість, забудькуватість і поводження “дурно” чи не відповідно до свого характеру також типові, повідомляє Американська академія дитячої та підліткової психіатрії. Деякі підлітки можуть почати використовувати такі слова, як “розкурити шмаль”, “420”, “деббінг” (вдихання парів концентрованої марихуани) та “шатер” (олія марихуани, екстрагована бутаном).

Слідкуйте за атрибутами для вейпінгу. Не всі електронні сигарети поставляються в сигаретній упаковці. Сучасні версії можуть виглядати як USB-пристрій або невеликий багаторазовий контейнер або футляр, і батькам їх важко помітити.

“Прихований характер електронних сигарет дозволяє підліткам приховувати та експериментувати з такими наркотиками, як канабіс”, — пише Лім.

Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина вживає, знайте, що багато підлітків вважають, що вживання трави безпечніше, ніж вживання алкоголю чи інших наркотиків. Підготуйтеся до розмови, знаючи “міфи та факти” про канабіс, — повідомили у Американській академії дитячої та підліткової психіатрії.

“Наприклад, підлітки можуть сказати: “це не шкідливо тому, що це — природно”, “не викликає звикання” або “це не впливає на моє мислення чи оцінки”, — попереджає Американська академія дитячої та підліткової психіатрії. Або вони можуть сказати, що це — нормально, тому що люди використовують це “в медичних цілях”.

Факти про реальність вживання марихуани та інші поради для батьків можна знайти на веб-сайті Національного інституту боротьби зі зловживанням наркотиками, Партнерства з викорінення залежності та Healthy Children.org, веб-сайті Американської академії педіатрії.