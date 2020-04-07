В США планируют до конца недели провести 2 млн тестов на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86943 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100675 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102831 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102060 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110236 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99451 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104588 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106468 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В США планируют до конца недели провести 2 млн тестов на COVID-19

В США планируют до конца недели провести 2 млн тестов на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11712 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. К концу недели в США проведут 2 миллиона тестов на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"На этой неделе мы проведем два миллиона тестов, и их количество будет стремительно расти, поскольку присоединились коммерческие компании. Также мы видим, что больше людей делают тестирования на антитела", - сказал главный хирург США Джером Адамс.

Он также добавил, что до конца месяца должны провести диагностическое тестирование и провести наблюдения по всей стране.

"На самом деле мы проводим контрольное тестирование в некоторых частях страны, где не наблюдается значительного роста количества случаев. Мы все еще не достигли желаемого. Но мы движемся в правильном направлении", - добавил Джером Адамс.

Напомним, в Нью-Йорке на сегодня самый высокий уровень смертности от коронавируса при сравнении с сопоставимыми регионами по всему миру.

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