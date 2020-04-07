В США планируют до конца недели провести 2 млн тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. К концу недели в США проведут 2 миллиона тестов на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"На этой неделе мы проведем два миллиона тестов, и их количество будет стремительно расти, поскольку присоединились коммерческие компании. Также мы видим, что больше людей делают тестирования на антитела", - сказал главный хирург США Джером Адамс.
Он также добавил, что до конца месяца должны провести диагностическое тестирование и провести наблюдения по всей стране.
"На самом деле мы проводим контрольное тестирование в некоторых частях страны, где не наблюдается значительного роста количества случаев. Мы все еще не достигли желаемого. Но мы движемся в правильном направлении", - добавил Джером Адамс.
Напомним, в Нью-Йорке на сегодня самый высокий уровень смертности от коронавируса при сравнении с сопоставимыми регионами по всему миру.