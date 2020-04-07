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У США планують до кінця тижня провести 2 млн тестів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. До кінця тижня в США проведуть 2 мільйони тестів на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"На цьому тижні ми проведемо два мільйони тестів, і їх кількість буде стрімко зростати, оскільки приєднались комерційні компанії. Також ми бачимо, що більше людей роблять тестування на антитіла ", - сказав головний хірург США Джером Адамс.

Він також додав, що до кінця місяця повинні провести діагностичне тестування та провести спостереження в усій країні.

"Насправді ми проводимо контрольне тестування в деяких частинах країни, де не спостерігається значного зростання кількості випадків. Ми все ще не досягнули бажаного. Але ми рухаємось у правильному напрямку", - додав Джером Адамс.

Нагадаємо, у Нью-Йорку на сьогодні найвищий рівень смертності від коронавірусу при порівнянні із співставними регіонами по всьому світу.

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