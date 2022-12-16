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В США опубликовали тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди

В США опубликовали тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди

Киев • УНН

 • 534576 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальные архивы США опубликовали тысячи документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Произошло это вскоре после того, как президент США Джо Байден издал указ, разрешив публикацию, но сохранив гриф секретности на сотнях других документах сроком еще на один год.

Детали

Публикация более 13 тысяч документов едва ли приведет к сенсационным открытиям или изменит выводы комиссии под руководством председателя Верховного суда Эрла Уоррена о том, что Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец и коммунистический активист, в течение нескольких лет живший в Советском Союзе, действовал в одиночку. Тем не менее, новая партия документов будет интересна историкам, изучающим события, связанные с убийством.

Кеннеди был застрелен, когда его кортеж ехал по Далласу 22 ноября 1963 года. Ему было 46 лет.

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Авторы тысяч книг, статей, телепрограмм и фильмов исследовали идею о том, что убийство Кеннеди было результатом тщательно спланированного заговора. Никто, однако, не представил убедительных доказательств того, что у Освальда, который был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби через два дня после убийства Кеннеди и последующего ареста, были сообщники.

Авторство многих опубликованных документов принадлежит ЦРУ. В их числе - несколько документов, посвященных перемещениям Освальда и его контактам. Другие документы посвящены запросам комиссии Уоррена, расследовавшей убийство.

Документы показывают, что правительство США открыло досье на Освальда в декабре 1960 года, почти за три года до убийства Кеннеди. Поводом к этому послужила его неудачная попытка стать перебежчиком в СССР в 1959 году.

Документ, датированный декабрем 1963 года, описывает, как сотрудники ЦРУ в Мехико «перехватили телефонный звонок» Освальда из этого города в советское посольство, в ходе которого он «использовал настоящее имя» и говорил «на ломаном русском языке». Из документов следует, что Освальд надеялся попасть в Советский Союз через Кубу и хотел получить визу.

Добавим

Ранее подобное раскрытие документов уже проводилось. 

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