У США опублікували тисячі документів, пов'язаних із вбивством Кеннеді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національні архіви США опублікували тисячі документів, пов'язаних із вбивством президента Джона Кеннеді у 1963 році, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Відбулося це невдовзі після того, як президент США Джо Байден видав указ, дозволивши публікацію, але зберігши гриф секретно на сотнях інших документів терміном ще на один рік.
Деталі
Публікація понад 13 тисяч документів навряд чи призведе до сенсаційних відкриттів або змінить висновки комісії під керівництвом голови Верховного суду Ерла Воррена про те, що Лі Гарві Освальд, колишній морський піхотинець та комуністичний активіст, який протягом кількох років жив у Радянському Союзі, діяв самостійно. Тим не менш, нова партія документів буде цікава історикам, які вивчають події, пов'язані із вбивством.
Кеннеді був застрелений, коли його кортеж їхав Далласом 22 листопада 1963 року. Йому було 46 років.
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Автори тисяч книг, статей, телепрограм та фільмів досліджували ідею про те, що вбивство Кеннеді було результатом ретельно спланованої змови. Ніхто, однак, не надав переконливих доказів того, що в Освальда, який був застрелений власником нічного клубу Джеком Рубі через два дні після вбивства Кеннеді і арешту, були спільники.
Авторство багатьох опублікованих документів належить ЦРУ. Серед них - кілька документів, присвячених переміщенням Освальда та його контактам. Інші документи присвячені запитам комісії Воррена, яка розслідувала вбивство.
Документи показують, що уряд США відкрив досьє на Освальда у грудні 1960 року, майже за три роки до вбивства Кеннеді. Приводом для цього стала його невдала спроба стати перебіжчиком у СРСР 1959 року.
Документ, датований груднем 1963 року, описує, як співробітники ЦРУ в Мехіко «перехопили телефонний дзвінок» Освальда з цього міста до радянського посольства, в ході якого він «використав справжнє ім'я» та говорив «ламаною російською мовою». З документів випливає, що Освальд сподівався потрапити до Радянського Союзу через Кубу і хотів отримати візу.
Додамо
Раніше подібне розкриття документів вже проводилося.