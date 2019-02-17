В США неизвестный застрелил четырех заложников

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58374 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78616 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129633 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129752 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129449 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124908 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160389 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117811 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141413 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США неизвестный застрелил четырех заложников

В США неизвестный застрелил четырех заложников

Киев  •  УНН

 • 11787 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Неизвестный мужчина в городе Клинтон (штат Миссисипи) в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, передает УНН.

Подозреваемый взят под стражу, его личность не разглашается.

По предварительным данным, событию предшествовал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.

Агентство отмечает, что полицейским удалось освободить двух детей, которые также находились в доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба на Корсике: нападающего нашли мертвым

Напомним, вчера на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, произошла стрельба. В результате были убиты пять человек.

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