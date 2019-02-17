В США неизвестный застрелил четырех заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Неизвестный мужчина в городе Клинтон (штат Миссисипи) в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, передает УНН.
Подозреваемый взят под стражу, его личность не разглашается.
По предварительным данным, событию предшествовал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.
Агентство отмечает, что полицейским удалось освободить двух детей, которые также находились в доме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба на Корсике: нападающего нашли мертвым
Напомним, вчера на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, произошла стрельба. В результате были убиты пять человек.