У США невідомий застрелив чотирьох заручників

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Невідомий чоловік в місті Клінтон (штат Міссісіпі) в суботу взяв в заручники кількох людей, четверо з них були застрелені. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників місцевої влади, передає УНН.