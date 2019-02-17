У США невідомий застрелив чотирьох заручників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Невідомий чоловік в місті Клінтон (штат Міссісіпі) в суботу взяв в заручники кількох людей, четверо з них були застрелені. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників місцевої влади, передає УНН.

Підозрюваного взято під варту, його особистість не розголошується.

За попередніми даними, події передував побутовий конфлікт. Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин.

Агентство відзначає, що поліцейським вдалося звільнити двох дітей, які також перебували в будинку.

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Нагадаємо, вчора на підприємстві Henry Pratt американського міста Аврора, штат Ілінойс, сталася стрілянина. Внаслідок чого було вбито п'ятеро осіб.

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