У США невідомий застрелив чотирьох заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Невідомий чоловік в місті Клінтон (штат Міссісіпі) в суботу взяв в заручники кількох людей, четверо з них були застрелені. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників місцевої влади, передає УНН.
Підозрюваного взято під варту, його особистість не розголошується.
За попередніми даними, події передував побутовий конфлікт. Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин.
Агентство відзначає, що поліцейським вдалося звільнити двох дітей, які також перебували в будинку.
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Нагадаємо, вчора на підприємстві Henry Pratt американського міста Аврора, штат Ілінойс, сталася стрілянина. Внаслідок чого було вбито п'ятеро осіб.