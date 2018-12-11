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В США не верят обещаниям РФ сохранить транзит газа через Украину

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вашингтон сомневается в сохранении транзитных объемов газа из России через Украину после 2019 года, когда планируется запустить газопровод "Северный поток-2". Об этом во время аудиоконференции в Брюсселе заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон, комментируя заявления Берлина относительно гарантий сохранения такого транзита, передает корреспондент УНН.

В США не верят обещаниям РФ сохранить транзит газа через Украину

"Принимая во внимание общие объемы транзита через Украину по сравнению с предполагаемыми объемами транзита через "Северный поток 2" и "Турецкий поток", будут какие-то остатки. Поэтому я ожидаю, что это и станет частью того, как они (русские - ред.) смогут поддерживать транзит газа в Украину", - сказал он.

Однако, по словам Феннона, объемы таких остатков относительно небольшие, поэтому со временем это может привести к ухудшению качества трубопровода, поскольку достаточное давление в нем не будет поддерживаться.

"Но, скорее всего, проблема в том, что вы ожидаете доверять России в поддержке и неотключении газа. Я думаю, что с ситуацией в Керченском проливе, другими инцидентами, кому-то трудно полагаться и доверять ей. И, фактически, Путин сказал, что они рассмотрят это (транзит через Украину - ред.), только если он будет иметь коммерческий смысл для России. Поэтому мы не видим сохранения транзитных объемов газа, пусть и скромных, как реального предложения", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявил, что ФРГ вырвала у россиян обещание сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, когда планируется запустить газопровод "Северный поток-2".

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