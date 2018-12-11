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У США не вірять обіцянкам РФ зберегти транзит газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вашингтон сумнівається у збереженні транзитних обсягів газу з Росії через Україну після 2019 року, коли планується запустити газопровід "Північний потік-2". Про це під час аудіоконференції в Брюсселі заявив помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон, коментуючи заяви Берліна щодо гарантій збереження такого транзиту, передає кореспондент УНН.

У США не вірять обіцянкам РФ зберегти транзит газу через Україну

“Беручи до уваги загальні обсяги транзиту через Україну в порівнянні з передбачуваними обсягами транзиту через "Північний потік 2" і "Турецький потік", будуть якісь залишки. Тому я очікую, що це і стане частиною того, як вони (росіяни — ред.) зможуть підтримувати транзит газу в Україну”, — сказав він.

Водночас, за словами Феннона, обсяги таких залишків відносно незначні, тому з часом це може призвести до погіршення якості трубопроводу, оскільки достатній тиск в ньому не буде підтримуватися.

“Але, ймовірніше, проблема в тому що ви очікуєте довіряти Росії в підтримці і невідключенні газу. Я думаю, що із ситуацією в Керченській протоці, іншими інцидентами, будь-кому важко покладатись і довіряти їй. І, фактично, пан Путін сказав, що вони розглянуть це (транзит через Україну — ред.), тільки якщо він буде мати комерційний сенс для Росії. Тому ми не бачимо збереження транзитних обсягів газу, нехай і скромних, як реальну пропозицію”, — сказав.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявив, що ФРН вирвала у росіян обіцянку зберегти транзит газу через територію України після 2019 року, коли планується запустити газопровід “Північний потік-2”.

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