В США на выставке произошла стрельба: 20 человек ранены

Как сообщается, двое злоумышленников открыли стрельбу примерно в 02:45 по местному времени на выставке Art All Night. Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был убит. Другой подозреваемый находится под стражей.

В результате стрельбы пострадали 20 человек. Шестнадцать раненых заявили об огнестрельных ранениях. Четверо из них, в том числе 13-летний мальчик, в критическом состоянии.

Всего на мероприятии было около тысячи людей.

Как сообщал УНН, в США четыре человека пострадали в результате стрельбы возле детской клиники.