У США на виставці сталася стрілянина: 20 людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Невідомі відкрили стрілянину в ніч на неділю на культурному заході Art All Night в Трентоні (штат Нью-Джерсі, США), постраждали 20 осіб, передає УНН з посиланням на AP.
Як повідомляється, двоє зловмисників відкрили стрілянину приблизно в 02:45 за місцевим часом на виставці Art All Night. Один з підозрюваних, 33-річний чоловік, був убитий. Інший підозрюваний перебуває під вартою.
В результаті стрілянини постраждали 20 осіб. Шістнадцять поранених заявили про вогнепальні поранення. Четверо з них, зокрема 13-річний хлопчик, у критичному стані.
Всього на заході було близько тисячі людей.
Як повідомляв УНН, у США чотири людини постраждали через стрілянину біля дитячої клініки.