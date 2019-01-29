В США на страхование домашних животных в 2018 году потратили 72 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Американцы тратят все больше денег на домашних животных, в частности на медицинскую страховку для своих любимцев. Индустрия товаров и услуг для домашних животных в США выросла с 17 млрд в середине 1990-х годов до 72 миллиардов в прошлом году. Из них 1 млрд долларов приходится на медицинское страхование. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на Голос Америки.
Такие товары и услуги для четвероногих, как похороны, кремация, модная одежда, “умные” ошейники, безопасные автокресла, беговые дорожки, замороженная пища становятся нормой. Некоторые работодатели даже возмещают стоимость страхования жизни и здоровья животных своим сотрудникам, сообщает издание.
В ветеринарной медицине активно используют магнитно-резонансную томографию, химиотерапию от рака, иглоукалывание, акватерапии, операции по удалению катаракты. Владельцы медицинской страховки для животных от одной из американских компаний платят ежемесячно в среднем 30 долларов. В случае необходимости медицинского вмешательства компания покрывает часть расходов, однако клиентам все равно приходится платить, нередко по несколько тысяч долларов, говорится в материале.
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Как сообщал УНН, 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Один из них — Уолли длиной 1,4 метра — человек зарегистрировал как животное эмоциональной поддержки, заметив, что он обладает успокаивающим действием на людей.