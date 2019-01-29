У США на страхування домашніх тварин у 2018 році витратили 72 млрд доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Американці витрачають усе більше грошей на домашніх тварин, зокрема на медичну страховку для своїх улюбленців. Індустрія товарів та послуг для домашніх тварин у США зросла з 17 мільярдів у середині 1990-х років до 72 мільярдів минулого року. З них 1 мільярд доларів припадає на медичне страхування. Про це повідомляє видання УНН із посиланням на Голос Америки.

Такі товари та послуги для чотирилапих, як похорон, кремація, модний одяг, “розумні” нашийники, безпечні автокрісла, бігові доріжки, заморожена їжа стають нормою. Деякі працедавці навіть відшкодовують вартість страхування життя і здоров’я тварин своїм співробітникам, повідомляє видання.

У ветеринарній медицині активно використовують магнітно-резонансну томографію, хіміотерапію від раку, голкотерапію, акватерапію, операції з видалення катаракти. Власники медичної страховки для тварин від однієї з американських компаній платять щомісяця в середньому 30 доларів. У випадку необхідності медичного втручання компанія покриває частину витрат, проте клієнтам усе одно доводиться платити, нерідко по кілька тисяч доларів, йдеться в матеріалі.

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Як повідомляв УНН, 65-річний Джої Хенні зі штату Пенсильванія живе з двома алігаторами. Одного з них — Воллі довжиною 1,4 метра — чоловік зареєстрував як тварину емоційної підтримки, помітивши, що він має заспокійливу дію на людей.

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