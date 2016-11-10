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15 марта, 19:03 • 111754 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156770 просмотра

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В США на прилавки попал журнал Newsweek с фото Х.Клинтон и подписью "Мадам президент"

В США на прилавки попал журнал Newsweek с фото Х.Клинтон и подписью "Мадам президент"

Киев • УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В США поступил в продажу еженедельник Newsweek с обложкой, в которой говорится о победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

"В магазины США ошибочно поступил в продажу тираж еженедельного журнала Newsweek с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон на обложке и заголовком "Мадам президент", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что купить свежий номер журнала успели только 17 человек, а всего было напечатано 125 000 экземпляров.

Отмечается, что в ошибке виновата компания-дистрибьютор Topix Media. Они получили два варианта номера, заготовленные на случай победы того или иного кандидата в президенты США, но накануне выборов решили, что больше шансов у Х.Клинтон. Так, в продажу поступил тираж, посвященный именно ей.

Newsweek попросил продавцов вернуть неверный тираж и извинился перед читателями.

Как сообщал УНН, американский еженедельник разработал два варианта обложек по результатам выборов президента США .

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