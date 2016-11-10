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У США на прилавки потрапив журнал Newsweek із фото Х.Клінтон і підписом "Мадам президент"

У США на прилавки потрапив журнал Newsweek із фото Х.Клінтон і підписом "Мадам президент"

Київ • УНН

 • 8013 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У США надійшов у продаж тижневик Newsweek з обкладинкою, в якій йдеться про перемогу Хілларі Клінтон на президентських виборах в США, повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

“У магазини США помилково надійшов у продаж тираж щотижневого журналу Newsweek з кандидатом у президенти США Хілларі Клінтон на обкладинці і заголовком “Мадам президент”, - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що купити свіжий номер журналу встигли лише 17 осіб, а всього було надруковано 125 тисяч примірників.

Зазначається, що в помилці винна компанія-дистриб’ютор Topix Media. Вони отримали два варіанти номера, заготовлені на випадок перемоги того або іншого кандидата у президенти США, але напередодні виборів вирішили, що більше шансів у Х.Клінтон. Так, у продаж надійшов тираж, присвячений саме їй.

Newsweek попросив продавців повернути невірний тираж і вибачився перед читачами.

Як повідомляв УНН, американський тижневик розробив два варіанти обкладинок за результатами виборів президента США.

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