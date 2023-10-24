В США на мосту столкнулись более 150 авто, погибли по меньшей мере 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в понедельник утром в американском штате Луизиана после того, как «туман» вызвал многочисленные массовые ДТП с участием в общей сложности 158 автомобилей. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Жесткое ДТП произошло неподалеку от города Новый Орлеан (Луизиана). 25 человек получили ранения и 7 погибли.
Скорее всего цифра увеличится, так как транспортные службы до сих пор разбирают завалы — люди могут быть в заблокированных автомобилях.
Всего столкнулись 158 автомобилей, несколько загорелись. Одна из машин во время аварии вылетела с моста в реку, но водителя удалось спасти.
Массовая авария возникла из-за сильного тумана, видимость была на уровне 3 метров.
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