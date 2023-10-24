В США на мосту столкнулись более 150 авто, погибли по меньшей мере 7 человек

Детали

Жесткое ДТП произошло неподалеку от города Новый Орлеан (Луизиана). 25 человек получили ранения и 7 погибли.

Скорее всего цифра увеличится, так как транспортные службы до сих пор разбирают завалы — люди могут быть в заблокированных автомобилях.

Всего столкнулись 158 автомобилей, несколько загорелись. Одна из машин во время аварии вылетела с моста в реку, но водителя удалось спасти.

Массовая авария возникла из-за сильного тумана, видимость была на уровне 3 метров.

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