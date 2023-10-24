У США на мосту зіткнулися понад 150 авто, загинули щонайменше 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули в понеділок вранці в американському штаті Луїзіана після того, як «туман» спричинив численні масові ДТП за участю загалом 158 автомобілів. Про це пише CNN, передає УНН.
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Жорстке ДТП сталося неподалік від міста Новий Орлеан (Луїзіана). 25 осіб отримали поранення і 7 загинули.
Швидше всього цифра збільшиться, бо транспортні служби до сих пір розбирають завали — люди можуть бути в заблокованих автомобілях.
Усього зіштовхнулися 158 автомобілів, кілька загорілися. Одна з машин під час аварії вилетіла з моста в річку, але водію вдалося врятувати.
Масова аварія виникла із-за сильного туману, видимість була на рівні 3 метрів.
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