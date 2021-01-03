В США самолет врезался в дом: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По меньшей мере три человека погибли после того, как небольшой самолет упал на дом в городе Лион неподалеку от Детройта. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на данные шерифа округа Окленд, передает УНН.
Предполагается, что тремя погибшими являются пилот и два пассажира, сообщили в офисе шерифа.
Семья из пяти человек, которые живут в доме, выбралась живыми, но дом был охвачен пламенем, сообщили в офисе.
По словам хозяев дома, семья находилась внутри, когда самолет разбился. Они были в гостиной и спорили, какой фильм посмотреть, и только перешли в другую комнату, когда самолет врезался в дом. Сообщается также, что в результате катастрофы в семье погибла кошка.
Сообщается, что дом расположен к северу от аэропорта Окленд.
Как сообщал УНН, количество погибших в авиакатастрофах в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом, несмотря на ограничения полетов, введенных из-за пандемии коронавируса.
В течение 2020 года погибли 299 человек, тогда как в 2019-м - 257.