У США літак врізався в будинок: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше три людини загинули після того, як невеликий літак впав на будинок в місті Ліон неподалік від Детройта. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на дані шерифа округу Окленд, передає УНН.
Передбачається, що трьома загиблими є пілот і два пасажири, повідомили в офісі шерифа.
Сім'я з п'яти осіб, які живуть в будинку, вибралася живими, але будинок був охоплений полум'ям, повідомили в офісі.
За словами господарів будинку, сім'я перебувала всередині, коли літак розбився. Вони були у вітальні і сперечалися, який фільм подивитися, і тільки перейшли в іншу кімнату, коли літак врізався в будинок. Повідомляється також, що в результаті катастрофи в родині загинула кішка.
Повідомляється, що будинок розташований на північ від аеропорту Окленд.
Як передавав УНН, кількість загиблих в авіакатастрофах в 2020 році зросла в порівнянні з 2019 роком, незважаючи на обмеження польотів, введенні через пандемію коронавірусу.
Протягом 2020 року загинули 299 осіб, тоді як в 2019-му - 257.