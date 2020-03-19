В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Американский конгрессмен от штата Флорида Марио Диас-Баларт стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Как заявили в пресс-службе конгрессмена, в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.
Позже Диас-Баларт заявил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.
Напомним, Трамп считает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе.