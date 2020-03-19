У США коронавірусом заразився перший конгресмен
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Американський конгресмен від штату Флорида Маріо Діас-Баларт став першим членом вищого законодавчого органу США, який заразився COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Як заявили в пресслужбі конгресмена, в суботу ввечері у Діас-Баларт погіршилося самопочуття: у нього з'явилися сильний жар і головний біль. Він здав тест на коронавірус і через якийсь час отримав позитивний результат.
Пізніше Діас-Баларт заявив, що зараз відчуває себе вже набагато краще.
Нагадаємо, Трамп вважає, що спалах коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні.