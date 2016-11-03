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В США хотят оборудовать "электрозаправками" 40 тыс. километров хайвеев

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Администрация президента США опубликовала в четверг, 3 ноября, планы оборудовать станциями для подзарядки электрических автомобилей примерно 40 000 километров американских дорог. Планируется, что "национальные коридоры для подзарядки электрических авто" полягут по территории 35 из 50 штатов, а также в столице США Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, станциями для подзарядки электрокаров будут оборудованы 48 федеральных скоростных дорог между различными штатами, которые будут определены министерством транспорта США. Как говорится в обнародованных Белым домом планах, водители могут рассчитывать, что станции подзарядки на этих путях будут расположены по меньшей мере через каждые 80 километров. Эти меры являются "ключевыми шагами для увеличения использования электромобилей и инфраструктуры для подзарядки, необходимой для их поддержки".

Как отмечают в Белом доме, с 2008 года количество станций подзарядки для электромобилей в США увеличилось в десятки раз - с менее чем 500 до 16 000.

"Федеральное правительство и частный сектор, работая вместе, смогут гарантировать доступ для водителей электромобилей до станций подзарядки дома, на работе и в дороге - и таким образом утвердить новый подход для транспортировки, который будет двигать Америку вперед", - говорится в сообщении Белого дома.

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